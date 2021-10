Codego anuncia obra que promete resolver um dos maiores problemas do DAIA

A construção de uma nova barragem para desafogar o sistema de abastecimento de água do Distrito de Agroindustrial de Anápolis (Daia) foi anunciada nesta quinta-feira (21). O informação foi veiculada no Diário Oficial do Município (DOM).

Ordenada pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego), a iniciativa irá executar a obra no Rio Caldas, responsável pelo abastecimento do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) e mais de 50 bairros do município.

Historicamente, a região sofre com problemas no fornecimento, que atrapalham não só as residências dependentes da rede de abastecimento, como também as grandes empresas do distrito.

Em resposta ao Portal 6, o presidente da Codego, Renato de Castro, destacou que a ação ainda é só o princípio de uma série de medidas voltadas à resolução do problema crônico de escassez.

“É apenas o primeiro de quatro reservatórios que vamos construir para resolver de vez o problema de água local”, afirmou.

Segundo ele, o principal objetivo dos projetos é manter o nível de água alto, para superar com tranquilidade o período de estiagem.

“A finalidade é reservar água para o período mais crítico da seca, que todos os anos aflige a população anapolina”, completou.