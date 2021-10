Correios dá pontapé inicial para instalação de um Centro de Distribuição Internacional em Anápolis

O início do funcionamento da agência empresarial dos Correios, no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), nesta sexta-feira (22), é resultado de um projeto ainda maior da estatal na cidade.

De olho no avanço do e-commerce, a empresa quer construir na mesma região um Centro de Tratamento Internacional (CEInt) a exemplo do que existe em Curitiba (PR) para atender o Centro-Oeste e Norte do Brasil.

O planejamento, segundo o superintendente dos Correios em Goiás, Eugenio Montenegro, já existe por parte da direção nacional. No entanto, para que isso aconteça é necessário que o Aeroporto de Cargas comece a funcionar.

“Vamos precisar descer aeronaves de grande porte para trazer essa importação para Anápolis e depois redistribuir em todos os restantes dos estados”, explicou.

“Estamos em conversa com o governador [Ronaldo Caiado], com a Presidência [dos Correios], com a Receita Federal e com o Porto Seco porque o comando não é só dos Correios para viabilizar esse negócio”, contou.

Diante de tamanha oportunidade, autoridades do Governo de Goiás já iniciaram tratativas para conseguir na Infraero a autorização para liberar o trecho central da pista do aeroporto, que já está construída.

‘Seria o meio termo possível para iniciar a operação do Aeroporto de Cargas’, reservou uma fonte do Portal 6 presente na cerimônia.

Com isso, não somente os Correios, mas outras empresas teriam condições mínimas de descarregar mercadorias transportadas em aviões.

Até isso tudo acontecer, apenas a agência empresarial dos Correios funcionará no DAIA, com capacidade para atender de imediato cerca de 30 mil clientes.