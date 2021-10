Goiás tem opções de festas para quem não quer ficar em casa durante o Halloween

Para quem acha que o Halloween só é comemorado no exterior, está completamente enganado! Por aqui, a festa de origem irlandesa tem sido cada vez mais celebrada.

O clima desse evento cheio de brincadeiras e travessuras, ganha espaço em pubs, bares, restaurantes, cafeterias e até mesmo em shoppings.

Pensando nisso, o Portal 6 separou algumas festividades que vão acontecer na última semana de outubro em Goiânia, Anápolis, Pirenópolis e Alto Paraíso.

Ao todo, serão pelo menos seis eventos que prometem garantir aos convidados muita música, susto e diversão. Confira:

1. Maracutaia Lounge

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Maracutaia Lounge (@maracutaialounge)

Para quem busca uma super festa de Halloween, aqui vai uma ótima dica! O Maracutaia Lounge irá realizar no dia 30 de outubro às 23h o evento “Halloween do Mara – Especial Xtravaganza”.

A festividade contará com a presença dos Djs Alex Scarlet, Gustavo almeida, Jessica Vitorino, Kera Nix, Maaju, Olliver e Issac Nunes.

E não acaba por ai! A melhor fantasia ainda ganhará um prêmio em dinheiro.

Os interessados podem adquirir os ingressos pelo site Sympla no valor de R$ 30.

2. Taberna Music Pub

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Taberna Music Pub (@tabernamusicpub)

No próximo sábado (23), a Taberna Music Pub realizará o Halloween Taberna 2021. O evento vai contar com a presença das banda Johnny Brown, Movie Sessions e do Dj Daniel de Mello.

O local abre a partir das 19h, mas o primeiro show terá início apenas 21h 30.

Os ingressos estão a R$ 30.

3. Evóe Café com Livros

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Evoé Café (@evoecafe)

Uma das mais conhecidas cafeterias de Goiânia decidiu celebrar o mês das bruxas com a presença do espetáculo Coco Bango.

A produção acontecerá no dia 29 de outubro às 20h e contará com a presença das Dragqueens Jane Jungle e Victor Baliane.

Para quatro pessoas, os ingressos custam R$ 100. Já para duas, o combo fica R$ 60.

4. Joana Dark

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Joana Dark / Coletivo Pequi (@joanadarkpub)



O pub Joana Dark localizado em Anápolis, realizará no dia 30 de outubro o evento Halloween da Joana 2021. A festa terá inicio às 19h com a presença do Dj Rodrigo Veronezzi.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Instagram do evento e estão no valor de R$ 30. O reportório do show também apresentará músicas que vão do pop e rock até blues, MPB e hits das paradas de sucesso.

5. IL Pandrino Chapada

Até mesmo o restaurante italiano Il Pandrino Chapada decidiu não ficar de fora e comemorar o Halloween.

O evento acontece no dia 30 de outubro a partir das 18h e terá música ao vivo, espaço temático e até mesmo uma misteriosa poção mágica.

Ainda não há informações sobre valores do ingresso.

6. Zazá Café

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Zazá Café | Pirenópolis (@zazacafepiri)

A cidade de Pirenópolis também não ficou de fora e retorna com mais uma festa de arrepiar. A edição deste ano acontecerá no dia 30 de outubro na cafeteria Zazá Café.

O evento terá cinco horas de duração e vai contar com apresentações da banda Seleta Coletiva e do Dj Thiago Jesus.

Os ingressos para uma mesa de quatro pessoas custam R$ 200. Já o individual, sem direito a mesa, o valor é de R$ 50.