Semusa abre chamamento para contratar profissionais de saúde em diversas áreas

Através de publicação feita na edição mais recente do Diário Oficial do Município, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) abriu um chamamento para credenciar novos profissionais.

O objetivo é contratar pessoas que atuem como clínico geral, técnico de enfermagem, técnico de enfermagem (agendador), enfermeiro, auxiliar de saúde bucal, além de cirurgiões dentista nas áreas de APS, endodontista, periodontista, buco maxilo facial, pacientes especiais, protesista e odontopediatria.

Os interessados em participar da seleção precisam apenas acessar o site de credenciamento do município até as 23h59 da próxima terça-feira (26).

Um resultado preliminar está previsto para sair já no dia 29 de outubro, no entanto, haverá ainda um pequeno período para aqueles que precisarem entrar com recurso.

A lista definitiva dos selecionados será divulgada no dia 12 de novembro.

Mais detalhes estão no edital, disponibilizado no mesmo site de credenciamento utilizado para as inscrições.