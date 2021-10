Confira o antes e depois de 10 famosos e se surpreenda com a mudança de visual

Diz aqui uma coisa pra gente, você acredita naquele bom e velho ditado: “Não existe gente feia, existe gente pobre”? Hoje viemos te mostrar que o dito popular em muitos casos se prova certo. Confira como eram 10 famosos antes e depois de ganharem a fama. Você vai se surpreender com a diferença.

Antes e depois de 10 famosos

1. Simone e Simaria

Simone & Simaria é uma dupla de música sertaneja brasileira formada desde 2012 pelas irmãs Simone Mendes e Simaria Mendes.

Elas são muito conhecidas pelo apelido de “as coleguinhas” e possuem o perfil de dupla brasileira com maior número de seguidores nas redes sociais.

2. Wesley Safadão

Cantor, produtor musical, empresário e apresentador brasileiro, Wesley começou a carreira em 2003, liderando a banda Garota Safada.

Foi em 2015 que lançou o primeiro álbum solo e disparou ainda mais a carreira.

3. Maiara e Maraisa

Maiara e Maraisa é uma dupla sertaneja de cantoras, compositoras, multi-instrumentistas brasileiras e empresárias.

Basicamente, é formada pelas irmãs gêmeas Maiara Carla Henrique Pereira e Carla Maraísa Henrique Pereira. Elas ficaram conhecidas nacionalmente, principalmente, pelos hits ‘10%’ e ‘Medo Bobo’.

4. Pabllo Vittar

Resumidamente, Phabullo Rodrigues da Silva, conhecido pelo nome artístico Pabllo Vittar, é um cantor e drag queen brasileiro que também tem ganhado reconhecimento internacional.

Além disso, é conhecido pelo ativismo em prol dos direitos das pessoas LGBT.

5. Claudia Leitte

Uma das grandes estrelas brasileiras, ela começou sua carreira em 2001, na Bahia. Por muito tempo foi a vocalista da banda Babado Novo e quem não era fã, né?

Por fim, deixou a banda em 2008 para seguir carreira solo e hoje faz shows por todo mundo.

6. Felipe Titto

Estreou na televisão brasileira em 2004. Felipe Daniel Titto é ator, empresário e apresentador.

Depois dessa mudança toda, ele também deve trabalhar de disparar muitos corações por aí.

7. Ludmilla

A antiga MC Beyoncé, Ludmilla Oliveira da Silva, conhecida atualmente apenas como Ludmilla. Ela é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, atriz e empresária.

Nos dias atuais, está fazendo sucesso com músicas como ‘Gato Siamês’ e ‘700 por hora’.

8. Lucas Lucco

Lucas Corrêa de Oliveira, mais conhecido pelo nome artístico Lucas Lucco, é um cantor, compositor e ator brasileiro. Além disso, atua ocasionalmente como modelo, diretor e roteirista de videoclipes.

Por fim, ainda é atleta amador de Crossfit, tendo participado de campeonatos da categoria.

9. Grazi Massafera

Atriz e apresentadora brasileira. Começou a carreira como modelo e chegou a vencer o concurso Miss Paraná em 2004.

No entanto, Grazi ficou conhecida mesmo depois de participar da 5º edição do BBB. No ano seguinte iniciou os trabalhos na televisão e ainda hoje continua fazendo muito sucesso.

10. Anitta

Larissa de Macedo Machado, mais conhecida como Anitta, é cantora e compositora. Também atua como atriz, dançarina, empresária e apresentadora.

Anitta, hoje em dia, é famosa mundialmente e é considerada um dos principais nomes da música do Brasil.