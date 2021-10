Calendário do Auxílio Brasil: veja as datas em que o pagamento deve sair

Você já deve estar sabendo sobre o Auxílio Brasil, que é o novo programa social do Governo Federal. Além disso, a data prevista para o lançamento do novo benefício é o mês de novembro deste ano. Ou seja, ainda em 2021, o novo programa vai começar. Por isso, veja aqui o calendário do Auxilio Brasil.

Antes de tudo, vale lembrar que o Auxílio Brasil surgiu como o grande substituto do Bolsa Família. Assim sendo, é este o programa que vai marcar o fim dos pagamentos deste benefício social que já existe há mais de 18 anos no país. Ficou definido que o Auxílio Brasil será de R$ 400 por mês.

Calendário do Auxílio Brasil de novembro 2021

Assim como no Bolsa Família, as datas de pagamento devem seguir o número do NIS. Basicamente, o NIS é o Número de Identificação Social atribuído pela Caixa Econômica Federal para identificar pessoas cadastradas em programas sociais do governo. Veja as prováveis datas de acordo com seu NIS:

– NIS com dígito final 1

Quarta-feira, dia 17 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 2

Quinta-feira, dia 18 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 3

Sexta-feira, dia 19 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 4

Segunda-feira, dia 22 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 5

Terça-feira, dia 23 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 6

Quarta-feira, dia 24 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 7

Quinta-feira, dia 25 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 8

Sexta-feira, dia 26 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 9

Segunda-feira, dia 29 de novembro de 2021

– NIS com dígito final 0

Terça-feira, dia 30 de novembro de 2021

Calendário do Auxílio Brasil de dezembro 2021

– NIS com dígito final 1

Sexta-feira, dia 10 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 2

Segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 3

Terça-feira, dia 14 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 4

Quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 5

Quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 6

Sexta-feira, dia 17 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 7

Segunda-feira, dia 20 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 8

Terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 9

Quarta-feira, dia 22 de dezembro de 2021

– NIS com dígito final 0

Quinta-feira, dia 23 de dezembro de 2021

