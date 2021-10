Governo do Estado lança edital com projeto milionário para incentivar eventos em Goiás

R$ 3,5 milhões. Esse é o valor que o Governo de Goiás irá disponibilizar para incentivar a retomada de eventos em todo o Estado. A Agência Estadual de Turismo lançou um edital para que os munícipios possam inscrever programas que estimulem os turismo da região.

Os projetos devem estar relacionados com alguns desses três eixos temáticos, são eles: Turismo de aventura, gastronômico e turismo de negócios. O limite de verba recebida por município será de R$ 200 mil. O incentivo financeiro garante suporte nos gastos com divulgação, estrutura, equipamentos e segurança.

A inscrição é gratuita. É necessário que as prefeituras elaborem um projeto básico e um plano de trabalho do evento. Toda pasta deve ser protocolada junto à Agência Estadual de Turismo até o dia 4 de novembro, das 8h às 18h.

Se a proposta for aceita pelo Governo do Estado, as cidades devem realizar os eventos entre novembro de 2021 e junho de 2022.

De acordo com o edital, todos os protocolos e normas sanitárias devem ser respeitados para que o evento aconteça.

Segundo a agência, o objetivo do programa é incentivar a retomada e o setor do turismo, que ficou prejudicado na pandemia devido as restrições.

Para obter mais informações sobre o edital, basta clicar aqui.