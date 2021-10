Jovem espancado por quatro homens em bar de Anápolis está no HEANA

O Portal 6 apurou nesta segunda-feira (26) que é estável o quadro clínico do homem de 33 anos que foi espancado no último sábado (23) à noite em um bar do Jardim São Paulo, na região Sudeste de Anápolis.

Na ocasião, quatro suspeitos se revezaram em uma verdadeira roda de agressão, que quase matou a vítima.

Nem mesmo a chegada da Polícia Militar (PM) impediu a violência por completo.

Isso porque dois dos agressores fugiram ao ver os militares, já a outra dupla continuou a chutar e socar o homem caído, mesmo na presença dos PM’s.

Ambos foram detidos pelos policiais antes que o pior acontecesse. A guarnição também acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para realizar os primeiros socorros.

O estado de saúde dele era tão delicado que precisou ser encaminhado às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA).

Na Central de Flagrantes, ambos agressores foram autuados por tentativa de homicídio, especialmente depois de contarem histórias bem controversas.

Um deles afirmou que a ação tomou início depois da vítima, possivelmente, atingi-lo com uma garrafa de pinga pelas costas.

Já o outro, afirmou que a razão de tudo teria sido o furto de um tênis.