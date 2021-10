“Kits de carne” se tornam opções cada vez mais procuradas por quem quer economizar

As casas de carne e açougues de uma forma geral estão desenvolvendo alternativas para o cliente continuar consumindo os produtos, mas sem sair do orçamento. Uma delas é a venda de “pacotes” do alimento.

Acontece assim: a pessoa escolhe um kit com opções variando entre peças mais nobres e mais econômicas, conforme a necessidade do consumidor.

Esse modelo de vendas vem ganhando cada vez mais adeptos num momento em que os preços dos alimentos sobem de força generalizada.

André Oliveira, proprietário do Ponto da Carne Goiânia, contou à reportagem Portal 6 que adotou essa modalidade neste ano e não se arrepende.

“A cada dia que passa, cresce mais a venda nesse tipo de seguimento. Por exemplo, uma família de quatro pessoas compra uma média de 600g [de carne] por semana, evitando assim o desperdício. Acaba ficando mais em conta”, explica.

Em Anápolis, Deborah Reis é dona do Santa Carne Anápolis, onde as vendas desses kits já correspondem a 70% do que é comercializado no local.

Ela explicou ter se inspirado em comércios do ramo de São Paulo e Rio de Janeiro e implementou esse modelo de vendas assim que abriu o açougue, há três anos. “Desde então, tem sido um sucesso”, comemora.

Estabelecimentos como esses possuem kits voltados para diferentes perfis de clientes, com preços variando entre R$ 100 e R$200 reais.

Os itens também atendem quem quer carnes para refeições da semana ou peças mais nobres para churrasco.

“Todos os tipos de clientes estão procurando por essa comodidade e praticidade. Isso acaba atraindo o cliente que quer economizar e evitar o desperdício”, lembra André Oliveira.