Queda de árvore de grande porte para trânsito da BR-153

Uma árvore de grande porte caiu sobre a BR-153, na altura do Posto Cacique, no sentido Anápolis- Goiânia, no final da tarde desta terça-feira (26).

Por sorte, nenhum automóvel foi atingido no momento da queda.

O trânsito está totalmente parado e já causa transtorno no tráfego de veículos que somam quilômetros de fila.

Muitos motoristas estão utilizando rotas alternativas por meio de estradas rurais no sentido Goianápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já foi acionada por motoristas.

Mais informações a qualquer momento.