Seis lugares em Anápolis para aproveitar o Halloween

O feriado de Halloween é uma data muito popular e que nunca passa em branco nos Estados Unidos.

Por muito tempo, a comemoração do tal “Dia das Bruxas” foi encarado como algo bobo no Brasil, em especial nas cidades do interior, com menor influência da cultura de outros países.

Porém, a chegada dos aplicativos de streaming tornou o acesso à séries e filmes estadunidenses muito mais fácil.

Sendo assim, a moda de se fantasiar no feriado ultrapassou fronteiras e se tornou uma febre mundo afora. E em Anápolis não foi diferente.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com seis lugares na cidade para quem quiser aproveitar as “docuras ou travessuras”.

Secret Halloween

Uma das maiores expectativas de comemorar a data em Anápolis é o Secret Halloween.

Programado para o próximo sábado (30), o evento vai acontecer no Espaço Premium, a partir das 21h, e os organizadores prometeram festa à fantasia até às 04h30.

Mas se engana quem pensa que acaba por aí. Um “after” já está agendado e o local que vai dar sequência às festividades é mantido em segredo como parte da diversão.

Vegas Restaurant

Como parte da comemoração, o Vegas estará ofertando chopps especiais, com um preço promocional.

Joana Dark

O pub Joana Dark é outra opção para quem quer comemorar. Juntando um pouco das duas opções anteriores, o local também será palco de uma festa a fantasia.

O foco, contudo, será nas apresentações de bandas locais e também das bebidas oferecidas pelo estabelecimento.

Restaurante Deck

Com uma cartilha preparada especialmente para o Dia das Bruxas, o Deck estará com bebidas e comidas totalmente personalizadas para o público interessado.

Brick House

Outro evento de Halloween que promete muito é o do Brick House Club, que já tem a tradição de celebrar a data com bastante investimento em Anápolis.

Homer Chopp

Este é mais um estabelecimento que vai ter a programação voltada inteiramente para a comemoração.

Uma das promessas é entrada grátis e também uma caipirinha de cortesia para as mulheres que forem fantasiadas para o dia 30.

Apresentações ao vivo também parte da agenda da chopperia.