A Caixa Econômica Federal é parceria do WhatsApp. Basicamente, agora existe um novo canal de relacionamento que oferece serviços e consultoria financeira com comodidade e segurança. Assim, com a Agência Digital Caixa você vai receber atendimento personalizado pelo telefone ou e-mail, em horário estendido. Saiba agora como falar com a Caixa pelo WhatsApp!

Antes de tudo, a Agência Digital Caixa está disponível para atendimento 14 horas por dia, das 08h às 22h em dias úteis. Segundo a Caixa, o canal dá para comunicar aos usuários informações como a disponibilidade da assistência e liberação para saque em dinheiro, entre outros.

Como falar com a Caixa pelo WhatsApp:

Em resumo, as mensagens serão enviadas pelo número 0800 104 0104, por e-mail, ou pelos telefones 3004 8104 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 208 8104 (demais regiões). No exterior, ligue a cobrar para 61 2107 5700. Além disso, nenhuma senha ou dado pessoal será solicitado para o usuário durante a conversa.

Em nota aos clientes, a Caixa reforçou que “é importante que os cidadãos utilizem única e exclusivamente seus canais oficiais para buscar informações e acesso aos serviços, jamais compartilhando dados pessoais, como usuário de login e senha”.

Dicas para se proteger de golpes:

– Primeiro, verifique o selo de autenticidade do canal da Caixa no WhatsApp;

– Além disso, desconfie de qualquer solicitação de dados ou informações pessoais de contatos se fazendo passar pela Caixa;

– Para mais, certifique-se que o endereço do site, o aplicativo instalado no seu celular e os perfis nas redes sociais são os canais oficiais do banco;

– Não forneça senhas ou dados de usuário em sites ou aplicativos não oficiais;

– Ademais, a Caixa não envia SMS nem mensagem no WhatsApp com links e só envia e-mails após autorização do cliente;

– Nunca clique em links suspeitos, que podem levar à instalação de programas espiões, que ficam ocultos no celular ou computador, coletando informações de navegação e dados do usuário;

– Fique atento a qualquer atividade e situação não usual e, principalmente, não clique em links recebidos por SMS, WhatsApp ou redes sociais para acesso ou desbloqueio de contas, atualização de cadastro e valores a receber;

– A medida que desconfie de informações sensacionalistas e de “oportunidades imperdíveis”;

– Vale lembrar de utilizar sempre navegadores e antivírus atualizados;

– Além disso, a Caixa jamais pede senha e assinatura eletrônica numa mesma página;

– Use somente o teclado virtual para digitar a sua assinatura eletrônica;

– Ademais, a Caixa não solicita ao cliente o desbloqueio ou cadastramento de novos dispositivos móveis (celulares);

– A Caixa não envia empregado ou motoboy para recolher cartões;

– Por fim, fique atento na abordagem nas redes sociais por perfis falsos se passando pela Caixa.