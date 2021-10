Criança leva bote de cobra venenosa durante visita em zoológico e vídeo flagra o momento

O que era pra ser apenas um passeio divertido acabou se tornando uma tragédia quase fatal para uma garotinha de apenas cinco anos.

É que ela teria ido acompanhada da família a um zoológico na Rússia e, ao colocar uma cobra venenosa no pescoço, acabou sendo mordida.

A equipe do local atrativo pontuou ao jornal New York Post que as serpentes não possuem o hábito de atacar humanos e que não saberiam justificar o motivo deste.

Com o veneno no corpo, a menina precisou ser encaminhada ao hospital de ambulância, mas não corre risco de morte.

Nas cenas gravadas é possível ver o animal atacando na região da mandíbula da pequena e o desespero da vítima ao sentir a mordida.

Veja: