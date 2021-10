6 goianos que já participaram do The Voice Brasil

Se tem uma característica que é a marca principal da população goiana, é o gosto pela música, especialmente pelo sertanejo.

Conhecida como a terra dos artistas, diversos cantores como Bruno e Marrone, Zezé di Camargo e Luciano, Amado Batista e Marília Mendonça iniciaram, com muito custo, a carreira no estado por meio de apresentações em bares, restaurantes e até mesmo em festas de casamentos.

Mas uma outra forma de obter sucesso no ramo musical são os reality shows. Inclusive, The Voice Brasil, começou a 10ª edição nesta semana.

Por isso, o Portal 6 vai relembrar alguns goianos que pisaram no palco global:

1. Grace Carvalho

A goiana Grace Carvalho foi uma das participantes da primeira edição do programa realizada em 2012.

Durante sua participação, a cantora encantou os corações dos jurados Daniel e Claudia Leite com sua paixão pelo samba.

Mesmo não ganhando a competição, a artista não parou por aí! Grace acabou lançando dois discos e foi considerada uma das 75 mulheres goianas mais relevantes da história em 2014.

2. Arthur Henrique

O goiano Arthur Henrique foi um dos participantes da edição de 2018 do programa.

O jovem iniciou a carreira cantando na igreja e em um coral de casamentos. Aos 23 anos, Arthur decidiu largar o emprego para se dedicar totalmente a sua verdadeira paixão: a música.

Apesar de não ganhar o programa, o cantor, agora conhecido como Arthur, lançou um álbum em 2019 chamado “Animal”.

Ele também realiza shows beneficentes e apresentações em bares.

3. Willian Kessley

Willian Kessley foi um dos participantes goianos que chegou mais longe durante a competição em 2019. O cantor foi até a última etapa, mas acabou sendo derrotado pelo participante Tony Gordon.

Após a participação, Willian assinou um contrato com a gravadora Universal Music para gravação de um disco.

O artista também mantêm contato com Ivete Sangalo, sua mentora durante o tempo no programa. Constantemente é visto cantando com a baiana em shows por aí.

Recentemente, ele estreou uma nova música nas plataformas digitais chamada “Coração roubado”.

4. Fabiana Oliveira

A cantora Fabiana Oliveira, 41 anos, também deu o ar da graça!

A goiana participou na edição de 2019 e fez as cadeiras de Michel Teló e Lulu Santos virarem, mas optou em ficar no time de Teló. Ela foi eliminada na fase “Rodada de fogo”, em que os jurados devem dispensar metade da equipe.

A cantora possui um ritmo musical voltado para o sertanejo e após a participação no programa, realiza apresentações em casamentos, lives culturais, eventos patrocinados pelo governo como shows no teatro Goiânia com a orquestra sinfônica.

5. Fernando Manso

O cantor Fernando Manso, mais conhecido como “Manso”, começou a carreira como músico profissional quando foi convidado pelo produtor cultural Carlos Brandão para retomar o projeto Segundo Aberto, em 2009.

Em 2018, Manso lançou um álbum chamado “Desculpa e Demora”. As músicas do jovem rapaz exploram do pop-rock até o folk e indie.

Manso foi participante do programa The Voice Brasil na edição de 2020 e teve quatro cadeiras viradas dos cantores Carlinhos Brown, IZA, Lulu Santos e Michel Teló, mas acabou escolhendo o time de Michel Teló e chegou até a semifinal da disputa.

6. Renato Castelo

Renato Castelo de 74 anos, morador de Pirenópolis, iniciou a paixão pela música aos 5 anos de idade, mas só entrou de fato no ramo no final da década de 60.

O cantor participou do The Voice Brasil Mais na edição deste ano de 2021 e obteve quatro cadeiras viradas. Ele optou por Mumuzinho.

Com a pegada no samba, o artista não chegou a ir até o final da competição e foi eliminado no dia 28 de março.