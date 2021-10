Diesel e gasolina começam a faltar pontualmente em alguns postos de Goiás

Diesel e gasolina já começam a faltar, pontualmente, em alguns postos do estado de Goiás.

Além de Goiânia, na região Sudoeste, onde fica Rio Verde, por exemplo, já são registrados dificuldades de empresários em manter o estoque em dia.

A informação foi repassada ao Portal 6 pelo presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística do Estado de Goiás (Setceg), Ademar Pereira Espírito Santo.

Ele explica que, desde a manhã desta quinta-feira (28), parceiros estão apontando essa circunstância em alguns pontos do estado, além de Brasília (DF).

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista e Derivados do Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), Márcio Martins de Andrade Castro, afirma que os produtos estão faltando pontualmente, mas que não há risco de desabastecimento generalizado.

“São distribuidoras regionais que importavam o produto, mas, agora, que o produto da Petrobrás está com preço melhor, elas estão recorrendo a estatal que não está conseguindo atender toda a demanda”, diz.

Para Márcio, essas ‘secas’ pontuais devem se findar logo após o feriado de finados, no dia 2 de novembro. Entretanto, outro problema ainda assim grave, pode surgir. A elevação dos preços.

A lógica é que, caso a Petrobrás não consiga realmente atender a demanda interna, essas distribuidoras regionais busquem refúgio no mercado internacional. “O preço está mais alto e isso deve refletir na bomba para o consumidor”, finaliza.