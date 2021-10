Esse é o itinerário perseguido para que passagem da Urban não chegue aos R$ 7

Está sendo analisada uma isenção que pode ser a salvação do preço da passagem de ônibus em Anápolis.

Se trata da desobrigatoriedade do pagamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) por parte da Urban.

Atualmente, a tarifa consiste em cerca de 20% das despesas totais sob o valor tarifário, conforme explicado por Robson Torres, presidente da Agência Reguladora Municipal (ARM) e também do Conselho de Gestão e Regulação (CGR).

Em entrevista ao Portal 6, Robson destacou que o processo já foi encaminhado para a Secretaria de Economia do Estado e que um parecer positivo já foi assinalado. Porém, o pedido traz consigo diversas burocracias no equilíbrio das contas.

Apesar de não significar uma confirmação de fato, o andamento mostra que existe a possibilidade real da isenção ser validada.

Caso isso aconteça, será um passo importante para frear o aumento no valor da passagem.

Vale lembrar que no pedido anual de reajuste, do qual a Urban tem direito desde 2015 após assinatura de contrato com o município, a empresa pediu um aumento de 79% em cima do preço atual de R$ 4,25, o que elevaria a tarifa para R$ 7,63.

Na ocasião, a concessionária alegou uma despesa de mais de R$ 23 milhões durante a manutenção do serviço.