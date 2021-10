Pancadas de chuva com rajadas de vento e raios devem atingir Goiás neste final de semana

Quem for sair de casa neste final de semana vai ter que estar precavido. O boletim meteorológico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) aponta que pode chover durante o sábado (30) por conta da combinação entre calor e umidade.

A atenção terá que ser redobrada na região Centro-Sul de Goiás pois, além da chuva, são aguardadas rajadas de vento e raios.

A cidade de Jataí, no Sudoeste goiano, pode ser a mais atingida pela chuva. São aguardados até 10mm de precipitação no município.

Em Goiânia, a temperatura varia entre 20ºC e 34ºC. Enquanto em Anápolis, a temperatura fica entre 20ºC e 30ºC. Nos dois municípios a umidade alterna entre 35% e 90%.

A frente fria que avança sobre Goiás pode provocar pancadas de chuvas isoladas que podem ser acompanhadas de ventos e raios, no domingo (31).

A expectativa é que a cidade de Chapadão do Céu, no Sul do Estado, seja a mais atingida pela chuva no domingo. Há a possibilidade de que chova até 15mm no município.

Na capital, a temperatura fica entre 20ºC e 30ºC. Já em Anápolis, os termômetros vão marcar entre 20ºC e 28ºC. A umidade relativa do ar será a mesma nos dois municípios, entre 35% e 90%.