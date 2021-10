10 famosos que fazem aniversário em novembro e você não sabia

Vamos confessar algo, há gente que é tão fiel e apegada a seu ídolo, que se pudesse viveria grudado nele. É como se acompanhar a vida deles nas redes sociais, não bastassem. Mas, você sabe quando fazem aniversário os seus atores, cantores e apresentadores favoritos? Veja abaixo 10 famosos que fazem aniversário em novembro, que você, provavelmente, não sabia!

10 famosos que fazem aniversário em novembro:

1. Luciana Gimenez

Primeiramente, trouxemos essa apresentadora, estrela brasileira, que faz aniversário no dia 03 de novembro e nasceu em 1969.

2. Demi Moore

Em seguida, temos a norte-americana Demi, basicamente a atriz faz aniversário no dia 11 de novembro e nasceu em 1962.

3. Leonardo DiCaprio

O galã das telonas, estrela de grandes clássicos do cinema, faz aniversário no dia 11 de novembro e nasceu em 1974.

4. Reynaldo Gianecchini

Em seguida, temos o gato das telinhas brasileiras. Em resumo, o ator faz aniversário no dia 12 de novembro e nasceu em 1972.

5. Anne Hathaway

Dividindo o dia com Reynaldo, temos Anne Hathaway, a atriz gringa faz aniversário no dia 12 de novembro e nasceu em 1982.

6. William Bonner

O mês de novembro também comemora o aniversário do dono do horário nobra da TV Globo. Em resumo, o jornalista faz aniversário no dia 16 de novembro e nasceu em 1963.

7. Carla Perez

Carla Perez faz e fez história na televisão brasileira. Além disso, a apresentadora faz aniversário no dia 16 de novembro e nasceu em 1977.

8. Fábio Jr.

Talvez você não sabia, mas o Fábio Jr. está entre os famosos que fazem aniversário em novembro. Assim, o cantor e galã brasileiro, faz aniversário no dia 21 de novembro e nasceu em 1953.

9. Eliana

Para os fãs da Eliana, saiba que a apresentadora faz aniversário no dia 22 de novembro e nasceu em 1973.

10. Miley Cyrus

Por fim, fechamos nossa lista com essa grande estrela do pop. Basicamente, Miley (ou Hannah Montana) faz aniversário no dia 23 de novembro e nasceu em 1992.

