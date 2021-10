Acidente ainda com motivos desconhecidos deixa jovem em estado grave

Um acidente ocorrido neste domingo (31), ainda com causas misteriosas, teve a prestação de serviços da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito em Goiânia (Dict).

Ainda não se sabe o motivo, mas uma jovem de 20 anos, teria perdido o controle da direção de uma motocicleta Kawasaki, quando subiu o meio-fio e atingiu um muro.

O acidente ocorreu na Rua São Domingos, Setor Gentil Meireles, próximo ao Cemitério Park, em Goiânia.

Embora as imagens demonstrem a moto com poucas avarias, a jovem foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros (CBMGO) em estado grave e encaminhada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Conforme a Dict, a garota subiu no meio-fio e atingiu um muro. Ela ainda percorreu alguns metros para, depois, cair numa calçada de terra batida. Com a perda da direção, ainda atravessou as duas pistas, parando somente no sentido oposto.