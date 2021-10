Receita de Bolinho de Chuva sabor Churros, fácil de fazer e leva poucos ingredientes

Vamos ser sinceros a primavera e o verão aqui no Brasil é repleta de chuva. E quem não gosta desse tempinho? Tempinho este que pede um dia só em casa, assistindo um filme e quem sabe comendo uma comidinha bem prática. Por isso, hoje vamos te ensinar uma receita de bolinho de chuva sabor churros, pra lá de fácil e leva poucos ingredientes. Vem com a gente!

Receita de bolinho de chuva sabor churros:

Você vai precisar:

– Para a massa:

2 ovos

1 xícara (das de chá) de leite

1 xícara (chá) de açúcar

2 1/2 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

– Para decorar:

Canela (a gosto)

Açúcar (a gosto)

– Recheio:

Doce de leite

Modo de preparo:

Primeiro, em uma vasilha adicione os ovos e bata bem. Em seguida, acrescente o leite e o açúcar. Além disso, misture bem e acrescente a farinha de trigo. Com isso, vá mexendo bem a massa por 1 minuto.

Por fim acrescente o fermento em pó e mexa delicadamente. Enquanto isso, em uma panela pequena esquente uma boa porção de óleo, pegue duas colheres e vá fazendo formato de bolinhos de chuva. Consequentemente, jogue na panela com óleo quente, fogo baixo e vá virando até dourar os dois lados.

Assim que fritar, deixe escorrer no papel toalha e passe em uma mistura de canela em pó e açúcar. Agora, abra eles com uma faca e recheie com doce de leite. E está pronto!