Perder uns quilinhos pode ser um terror para algumas pessoas. Assim, caber na sua roupa favorita, melhorar a qualidade de vida e organizar a sua alimentação. Foi pensando nisso que hoje trouxemos dicas de como começar uma alimentação saudável para perder peso.

Vale lembrar que comer bem nada mais é do que se alimentar com nutrientes necessários para o bem-estar. Embora muita gente opte por fazer dieta somente quando quer perder peso, ela traz diversos benefícios para a saúde e para o corpo.

5 dicas de como começar uma alimentação saudável:

1. Descasque mais e desembale menos

Primeiramente, para alcançar uma alimentação saudável, evite alimentos industrializados. Assim, garanta a ingestão de nutrientes importantes que ajudam a manter o corpo bem nutrido e evite o consumo de conservantes e aditivos químicos que são prejudiciais para nossa saúde.

2. Aumente o consumo de água

Entenda de uma vez por todas: 60% do corpo humano é composto de água! Por isso, a ingestão dela é tão importante para o nosso bem-estar e, consequentemente, contribui com a eficácia da dieta. Logo, a água ajuda a manter o corpo hidratado, contribui com a formação das células e favorece uma boa digestão.

3. Invista no consumo das fibras alimentares

Basicamente, essas substâncias garantem o bem-estar intestinal e te ajudam a como começar uma alimentação saudável – o que reduz o colesterol e proporciona saciedade. Além disso, elas atuam na prevenção do câncer e controlam os níveis de açúcar no sangue. Por fim, as fibras alimentares podem ser encontradas em alimentos saudáveis, como frutas, legumes e vegetais.

4. Comer quando tiver fome e não quando tiver vontade

Pois bem, a vontade de comer está associada com a ansiedade e estresse, podendo levar à obesidade. Sendo assim, coma quando estiver com fome, considerando sempre o horário da sua última refeição e o que você comeu. Além disso, também é importante montar um horário para comer, assim você pode separar os lanches ideais e as principais refeições.

5. Faça escolhas saudáveis

Por fim, queremos te mostrar que fazer dieta não é abrir mão das coisas que você mais gosta, é adaptá-las para um plano alimentar equilibrado e mais saudável, que ajude a chegar mais próximo do seu objetivo.