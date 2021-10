Últimos dias para quitar débitos na Prefeitura de Anápolis com desconto

Os interessados em quitar suas dívidas com a Prefeitura de Anápolis terão uma semana decisiva. Isto porque vai até sexta-feira (05) o prazo para adesão ao Refis 2021.

Podem participar das negociações os contribuintes que tenham dívidas, como IPTU e ISS, vencidas até 31 de dezembro de 2020.

Neste ano, de forma inédita, o Programa de Benefício Fiscal está oferecendo 100% de desconto de juros e multas para quem fizer o pagamento à vista.

Ainda há a opção de parcelamento da dívida em até 60 vezes, com descontos a partir de 70%.

Além do atendimento presencial feito no Rápido, a Prefeitura criou o “Zap da Prefeitura”, para atender a população através do WhatsApp.

Você pode acessá-lo através do link: https://www.anapolis.go.gov.br/zapdaprefeitura/Refis

Estas são as formas de parcelamento e redução de juros do Refis 2021:

• 100% para o pagamento à vista;

• 95% para o pagamento entre duas e seis parcelas;

• 90% para o pagamento entre sete e 20 parcelas;

• 80% para o pagamento entre 21 a 40 parcelas;

• 70% para o pagamento entre 41 e 60 parcelas.