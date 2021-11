Você está sabendo que o Bolsa Família vai ser substituído pelo Auxílio Brasil? Pois bem, com intenção de atender mais de 15 milhões de brasileiros e de iniciar em novembro entenda como vai funcionar o Auxílio Brasil!

Quando começa o Auxílio Brasil?

Primeiramente, o Governo Federal já afirmou que o novo programa começa a partir de novembro. Inclusive, é exatamente neste mês que acaba as parcelas do auxílio emergencial. Porém, o anúncio não especificou em qual dia exatamente começam os pagamentos.

Qual será o valor do Auxílio Brasil?

Segundo o Ministério da Cidadania, haverá um aumento de 20% no orçamento atual destinado ao Bolsa Família. E, para completar, o Governo Bolsonaro afirma que ainda está tentando aprovar um “benefício transitório” para que cada família inscrita no novo Auxílio Brasil receba no mínimo R$ 400 até o fim de 2022.

Quem terá direito ao Auxílio Brasil?

Mas, você deve estar se perguntando, quem vai ter direito a esse novo benefício? Famílias em condição de extrema pobreza com renda mensal entre R$ 89,90 e R$ 178 por pessoa.

Como será dividido o Auxílio Brasil?

Por fim, o programa reúne um total de nove benefícios. Ademais, três deles, segundo o Governo Federal, compõem o núcleo básico do Auxílio Brasil:

– Auxílio Primeira Infância é para famílias com crianças pequenas entre 0 e 3 anos incompletos.

– Auxílio Composição Familiar é para núcleos familiares com gestantes e/ou jovens de até 21 anos. Além disso, é necessário que estejam matriculados em alguma instituição de ensino.

– Auxílio Superação da Extrema Pobreza basicamente é pago em casos em que, após computados os dois benefícios anteriores, a renda mensal da família ainda estiver abaixo da linha de extrema pobreza.

Os outros benefícios são:

– Auxílio Esporte Escolar, em resumo, destinado a famílias de estudantes entre 12 e 17 anos. Mas, que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros e sejam membros de famílias beneficiárias do programa.

– Bolsa de Iniciação Científica Júnior destina-se a um pagamento extra para famílias de estudantes com bom desempenho em competições acadêmicas e científicas.

– Criança Cidadã paga para o responsável por criança de até 4 anos que trabalhe e que não encontre vaga em creches públicas ou privadas da rede conveniada.

– Inclusão Produtiva Rural, este está previsto por até 36 meses a agricultores familiares inscritos no Cadastro Único.

– Auxílio Inclusão Produtiva Urbana, sem demoras, voltado a quem estiver na folha de pagamento do Auxílio Brasil e comprovar vínculo de emprego formal.

– Benefício Compensatório de Transição, por fim, este volta-se a famílias que constavam na folha de pagamento do Bolsa Família e acabaram perdendo parte do valor. Agora você já sabe como vai funcionar o Auxílio Brasil.

