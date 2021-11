Evento drive-in apresenta exposição de dinossauros em tamanho real em Goiânia

Já pensou em fazer uma viagem no tempo e conhecer um pouco mais sobre o passado? Então, anote aí a sugestão! A famosa exposição Jurassic Safari Experience chega a Goiânia entre os dias 04 e 07 de novembro no estacionamento do shopping Passeio das Águas.

O show promete misturar ciência e diversão e contará a história de um grupo de cientistas que conseguiu recriar os dinossauros a partir de DNA encontrado em fósseis.

A experiência dura quase 1h e os participantes poderão acompanhar todo o evento sem sair do carro. Dessa forma, será possível conferir réplicas de dinossauros, em tamanho real, que vão percorrer o local com movimentos e performance próximos aos carros.

O áudio das apresentações pode ser acessado por meio de um canal FM do rádio do veículo. Já a compra de alimentos e bebidas devem ser feitas exclusivamente pelo celular.

Os ingressos custam entre R$120 e R$210 podem ser adquiridos pelo site do evento.