6 lugares incríveis para fazer trilhas em Goiás

Quem mora em Goiás certamente já ouviu ou conhece as belezas naturais daqui. As paisagens exuberantes dispensam apresentações e são um excelente destino para os moradores locais e visitantes de todo o país. Para quem deseja estar em contato com a natureza e recarregar as energias, o Portal 6 preparou uma lista caprichada com seis locais para fazer trilhas por Goiás.

Agora é só escolher, preparar as malas e curtir os dias de paz.

1. Parque Estadual Terra Ronca (São Domingos)

Localizado na região Nordeste de Goiás, o Parque Estadual Terra Ronca é uma área de 57 mil hectares e que tem mais de 600 milhões de anos.

Para acessar as mais de 260 cavernas e grutas do local, o visitante precisa estar com o preparo físico em dia para aguentar as trilhas que passam por dentro da mata.

2. Travessia das Sete Quedas (Chapada dos Veadeiros)

Com 23 quilômetros de extensão, essa trilha pode ser feita em até dois dias. Entretanto, o turista precisa se programar para percorrer a travessia.

O caminho só está aberto enquanto o Rio Preto apresenta baixo nível de água. Pelo caminho é possível encontrar cachoeiras, cânions, além de vistas exuberantes.

3. Vale Encantado (Região do Pinga Fogo)

No extremo Sudoeste de Goiás, a 50 km de Mineiros, a região do Pinga Fogo conta com uma vista exuberante de mirantes naturais com vales e chapadões.

São 12 km de trilha e no caminho o visitante no caminho irá passar por diferentes tipos de Cerrado e ao final será recompensado com uma numerosa quantidade de poços d’água que formam as Piscinas Encantadas.

4. Salto Corumbá (Corumbá)

Localizada em Corumbá, o local conta com sete cachoeiras e paisagens para ninguém colocar defeito.

Para chegar até as cachoeiras, o visitante passa por uma pequena trilha de 1,5 km. Além das belezas naturais, o local conta com diversas atrações extras para que a estadia seja o mais confortável e divertida possível.

5. Trilha Entardecer na Serra Dourada (Mossâmedes)

Situada a 37 km da Cidade de Goiás, fica localizada dentro do Parque Estadual da Serra Dourada. A “Trilha Entardecer na Serra Dourada” tem seis quilômetros de extensão.

O visitante que optar por esse destino irá passar por diversas formações rochosas, vegetação do Cerrado e uma parte da trilha sobre um areal com chão de areias e quartzito.

6. Trilha da Cachoeira Santa Bárbara (Cavalcante)

Localizada a 120 quilômetros da Chapada dos Veadeiros, a Cachoeira Santa Bárbara é um local com água gelada e cristalina. Uma excelente pedida para dias quentes.

A trilha para chegar ao local é de aproximadamente 20 minutos, que pode ser feita com o auxílio de um guia.