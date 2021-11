Confusão em condomínio termina com policial militar assassinado a facadas

O mês de novembro começou com tristeza e luto para a Polícia Militar de Goiás (PM-GO). Isso porque Rodrigues Neto, um militar da corporação, teve a morte confirmada na segunda-feira (1º).

Segundo o Metrópoles, ele estava em Águas Lindas, município do interior do estado, e mantinha um relacionamento amoroso com uma moradora local.

Durante uma discussão entre o casal, no domingo (31), a filha da companheira teria decidido intervir, atingindo Rodrigues três vezes com uma faca.

Ele foi encaminhado com urgência para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), para receber atenção médica.

A gravidade dos ferimentos, entretanto, não possibilitou uma recuperação e ele acabou falecendo.

A responsável foi presa em flagrante, mas não teve a identidade revelada pelas autoridades.