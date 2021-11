Acompanhado por Baldy, Roberto Naves se encontra com ministro-chefe de Bolsonaro

Acompanhado por Alexandre Baldy, presidente estadual do Progressistas e pré-candidato ao Senado, o prefeito Roberto Naves (PP) se encontrou nesta quarta-feira (03) com Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

A agenda ocorreu em Brasília no gabinete de Ciro Nogueira. Senador licenciado e um líderes do centrão, o ministro comanda o Progressistas em nível nacional.

Na última semana, Bolsonaro confirmou em entrevista à Jovem Pan News que negocia filiação com o partido para disputar reeleição em 2022.

Roberto, no entanto, fez questão de deixar bem claro nas redes sociais que a visita a Ciro Nogueira serviu para discutir “recursos, obras e avanços para Anápolis em todas as áreas”.

Por meio dos stories do Instagram, Baldy detalhou que entre os investimentos colocados em pauta com o ministro estão o viaduto do Recanto do Sol. “Muito anúncios nos próximos dias”, adiantou.