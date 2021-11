Empresária faz alerta após ficar com dedo roxo e unha amarela por calçar tênis com bichinho

Uma empresária carioca, de 25 anos, viralizou na internet após expôr imagens assustadoras dos pés inflamados devido à toxina liberada nos sapatos por um gongolo, famoso piolho-de-cobra.

Ao BHAZ, Thassynara Vargas contou que encontrou o animal dentro dos sapatos, que o tirou de lá e o calçou logo em seguida.

Acontece que o piolho-de-cobra, enquanto esteve no local, soltou uma toxina específica de diplópode, que infeccionou toda a região do dedão dela.

“Quando eu cheguei em casa às 19h, eu tirei um tênis, vi que o meu pé estava desse jeito! Eu entrei em desespero total! Comecei a gritar! A pedir socorro! Minha mãe me colocou no box do banheiro, comecei a lavar o pé com sabão e nada dessa ‘mancha’ sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital!!”, comentou pelo perfil do Instagram.

De acordo com Thassynara, ao chegar no hospital recebeu atendimento de dois médicos e ambos não souberam do que se tratava e qual método utilizar para amenizar a inflamação.

Ela relembra ainda que foi necessário um terceiro profissional para identificar que a situação era decorrente da toxina do animal.

“Eu fui informada que teria que cuidar direitinho da ferida, pois esses bichos soltam uma substância que queima a pele e essa secreção que eles soltam necrosa a pele”, disse.

A carioca disse que terá de observar a evolução nos próximos dias e que não poderá utilizar sapatos fechados, para não abafarem os pés.

Thassynara também conta que não sente nenhuma dor, apesar do desconforto pela coloração dos pés.