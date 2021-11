Roberto Carlos já tem data marcada para fazer show especial em Goiânia

Roberto Carlos já tem data para cantar novamente em Goiânia. A apresentação especial do “Rei” nos palcos goianienses será no dia 09 de abril de 2022, no Goiânia Arena.

O retorno do cantor a capital estava previsto para ocorrer em março de 2020, durante a turnê de aniversário. Entretanto, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, o show foi remarcado para agosto do mesmo ano e novamente não aconteceu.

Apesar de ainda faltar seis meses para o show, os ingressos já estão a venda. Os valores das entradas variam de R$ 140 a R$ 580. O open bar é liberado até o início da apresentação.

Com mais de 60 anos de carreira, o Rei conta com uma lista de extensa de sucessos, entre eles: Como é Grande o Meu Amor por você, Esse Cara Sou Eu, Detalhes e Calhambeque.

Clique aqui e garanta o ingresso.