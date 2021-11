Há duas formas de renegociar dívidas atrasadas em Anápolis nesta semana

Será iniciada nesta segunda-feira (08), a partir das 13h, a 2ª Feira de Renegociação de Dívidas do Procon Anápolis. O evento ocorrerá até a próxima sexta (12), com atendimento das 9h às 17h.

De acordo com a Administração Municipal, o objetivo é ajudar os consumidores inadimplentes a renegociar os débitos com as empresas participantes com condições especiais.

Para participar, os interessados precisam apenas apresentar os documentos pessoais e levar o máximo de informações sobre a dívida que precisam quitar.

Durante o evento, haverá ainda a troca de até dez lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por outras de LED, local de descarte de lixo eletrônico e distribuição de mudas nativas do Cerrado (para aqueles que solicitarem pela plataforma Anápolis Digital, no Portal do Cidadão).

A Feira de Renegociação de Dívidas está localizada na Avenida Belo Horizonte, na Vila Jussara, em frente à sede do Procon Anápolis.

Confira as empresas participantes

Faculdade Anhanguera, Faculdade FAMA, Faculdade Fibra, Faculdade Raízes, UniEVANGÉLICA, Faculdade Católica, Unimed, Assepa, Banco do Brasil, Sicoob, BRB, Sicredi, Santander, Bradesco, Saneago, Enel, Claro, Explorernet, Riachuelo, CDL Anápolis, ACIA e comércio local.

Caminhão você no azul

Além da Feira, os anapolinos que estão em débito com a Caixa Econômica Federal também poderão aproveitar a semana para renegociar as dívidas e garantir descontos de até 90%.

Durante toda a renegociação do Procon, os clientes da Caixa poderão ir até o mesmo endereço para encontrar o caminhão Você no Azul, que prestará a parte atendimentos de quitação de contratos comerciais de pessoas físicas ou jurídicas.

O horário de atendimento, inclusive, é diferente. Aqueles que buscarem atendimento exclusivo do banco poderão se apresentar no local das 08h às 18h.

Também está inclusa na negociação da Caixa os créditos habitacionais, com condições de pagamentos parciais ou pausas nas prestações de imóveis. Esses valores deverão ser incorporados ao saldo devedor para pagamento posterior.