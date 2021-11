Jovem termina com namorado uma semana após eternizar prova de amor e posta o resultado

Imagine só decidir eternizar o nome do grande amor no próprio corpo e uma semana depois do gesto, ser abandonada? Parece deprimente, mas foi o que aconteceu com a influenciadora Ashlyn Grace, de apenas 21 anos.

Ela, que coleciona quase 300 mil seguidores no Tik Tok, se propôs a tatuar o nome do parceiro ‘Alexander’ nas costas.

O que a jovem não previa, era que o namorado iria pedir o término do relacionamento, deixando ela apenas com a ‘herança’ do fim.

Nas redes sociais, diversos internautas ficaram escandalizados com a coragem da garota e com a insensibilidade do rapaz.

Algumas dicas até foram dadas pelos seguidores, como: “Encontre outro namorado com o mesmo nome”.