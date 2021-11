Nova concessionária que administra as BRs-153, 414 e 080 tem aviso importante para os goianos que passam pelas vias

A Ecovias do Araguaia, concessionária que passou a administrar as BRs-153, 414 e 080 em Goiás, divulgou um comunicado importante para a população que planeja viajar pelas rodovias nos próximos dias.

Isto porque as estradas ficarão com alguns trechos interditados até a próxima sexta-feira (12), para reparos na pavimentação e serviços de manutenção.

Na BR-153, entre os Km 424 e 423, e entre os Km 417 ao 413, na região de Anápolis, sentido Porangatu, haverá interdição parcial das vias, para reparos no pavimento.

Também haverá intervenções na rodovia em trechos onde serão instalados sensores de avaliação do tráfego de caminhões.

Para isto, será feito um bloqueio parcial da BR-153 no Km 371, região de Cocalzinho. Já nos Kms 244 (São Luiz do Norte) e 185 (Campinorte), ambos os sentidos da via serão paralisados.

Indo para a BR-414, o Km 404 (Pirenópolis) será interditado em ambas as direções para a instalação do dispositivo.

Já na BR-080, Km 156 (Planalmira), os dois sentidos da via também receberão intervenções tecnológicas e ficarão interditados.

Todos os bloqueios vão acontecer entre às 8h e 18h. A Ecovias do Araguaia também orienta para que os motoristas prestem atenção redobrada e reduzam a velocidade ao passar pelos trechos em obras.