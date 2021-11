Travis Scott oferecerá apoio psicológico a famílias de mortos em seu show

O rapper Travis Scott, 30, revelou que vai arcar com os custos funerários das oito vítimas que morreram em seu show na última sexta (5). Ele também se juntará a uma empresa para oferecer serviços de saúde mental a quem precise.

Ao todo, oito pessoas perderam a vida ao serem pisoteadas após um tumulto durante show do rapper, no festival de música Astroworld, em Houston, no Texas (EUA). Na tarde de sábado (6), a prefeitura da cidade confirmava que outros 25 haviam sido hospitalizados, dos quais 13 permaneciam internados.

De acordo com o prefeito Sylvester Turner, as vítimas tinham entre 14 e 27 anos -uma delas ainda não foi identificada. Dos pacientes em hospitais, cinco são menores de idade.

Ao menos 12 processos foram abertos contra Scott e também Drake, que fez participação especial, segundo o TMZ. A família de um dos envolvidos pede na Justiça o valor indenizatório de cerca de R$ 5,54 milhões.

Kim Kardashian e Kendall Jenner se pronunciaram a respeito da tragédia no show do cunhado. “Com o coração absolutamente partido pelas vidas que foram perdidas e por qualquer um que foi ferido em Astroworld. Assim como todos vocês, nossa família está em choque com a tragédia. Estamos orando por todas as vítimas”, disse Kim.

Kendall disse que ainda está sem palavras sobre as notícias. “Estou realmente triste pelas famílias que perderam entes queridos e minhas orações vão para todos os envolvidos. Estou enviando todo o meu amor a todos que foram afetados e desejando-lhes força durante este período incrivelmente devastador e sensível”, comentou.

Já Khloe Kardashian foi detonada por publicar fotos sensuais em meio a todo esse turbilhão que tem acontecido na família. Ela posou com macacão transparente e recebeu a ira de seguidores pela falta de bom senso.