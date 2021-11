Crianças são socorridas após carro perder o controle e invadir o CEL da OAB Anápolis

Duas crianças foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros após o veículo em que elas estavam de passageiras perder o controle e invadir o Centro de Cultura, Esporte e Lazer (CEL) da OAB Anápolis.

O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (10) e foi causado após o automóvel, um Fiat Palio, colidir com uma motociclista Honda nas imediações do clube, localizado no Bairro de Lourdes.

Além da corporação militar, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar (PM) também foram acionados no local.

Ao Portal 6, o Corpo de Bombeiros informou que os pequenos foram encaminhados para UPA Pediátrica. Eles devem ser liberados após avaliação médica pois sofreram apenas arranhões e estavam conscientes e orientados.

Já o motorista do Palio e o condutor da Honda recusaram atendimento. Uma senhora que estava no automóvel também não quis ser levada para o hospital.

Vídeo que circula pelas redes sociais mostra a movimentação no CEL da OAB após o acidente. Vários curiosos e populares se aglomeraram para especular os desdobramentos do acidente. Assista: