Mãe deixa os cinco filhos sozinhos em casa e todos morrem após incêndio; imagem dela desesperada é comovente

Uma mãe solteira, de 34 anos, foi acusada na última semana por imprudência ao deixar os cinco filhos sozinhos em casa e ter o apartamento incendiado enquanto ela esteve ausente. Nenhuma das crianças resistiram ao acidente.

O caso aconteceu em agosto deste ano, em Missouri (EUA) e, segundo as investigações, Sabrina Dunigan havia saído para encontrar uma outra pessoa, no dia do próprio aniversário.

Horas antes de deixar os filhos, o amigo de Sabrina havia ido até o apartamento para organizar a festa durante a manhã com mesas, cadeiras e balões.

Ao People en Español, a mãe das vítimas afirmou ter ficado desesperada ao receber as informações sobre a tragédia.

“Eu caí de joelhos, estava prestes a desmaiar quando me disseram que tinham morrido “, disse.

As vítimas foram identificadas como Deontae Davis, de 09 anos, os gêmeos Heaven e Nevaeh Dunigan, de 08, Jabari Johnson, 04, e Loy-el Dunigan, 02.

O avô das crianças, que também dividia o apartamento, contou à mídia local que discordava do julgamento judicial contra à familiar, com a alegação de que ela não havia culpa alguma do incidente e que já estaria sofrendo demais com todas as perdas.

“Ela já perdeu tudo que um ser humano pode perder. Você quer tirar absolutamente tudo dela, até a vida? Ela não tem mais nada “, disse o avô das meninas.

A cena registrada mostrando a mãe ao lados dos cinco caixões, desesperada, é de cortar o coração. Veja: