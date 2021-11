Piloto anapolino morre em acidente aéreo no Tocantins e ganha homenagens nas redes sociais

Foi identificado como Mauro Júnior o piloto, de 27 anos, que faleceu após um acidente aéreo em uma fazenda do município de Lagoa da Confusão, no Tocantins, na quinta-feira (11).

A confirmação da identidade foi feita pela própria Prefeitura do município. O Portal 6 apurou que o jovem, que é anapolino, estava morando no local por conta do trabalho.

No momento do acidente, que aconteceu por volta das 10h, Mauro estava acompanhado de outro colega piloto, Matheus Fernandes, de 25 anos, que também faleceu.

As polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para averiguar o acontecido, mas pouco puderam fazer.

Os óbitos foram confirmados oficialmente pouco mais de uma hora depois da tragédia.

A causa exata do acidente ainda não pôde ser determinada, e o caso ainda deve passar por uma investigação mais aprofundada.

Nas redes sociais, diversos colegas, familiares e conhecidos se prontificaram para mandar mensagens de despedida e lamentar a partida precoce do jovem piloto agrícola.