Cinemas de Goiânia e Anápolis abrem pré-venda de ingressos para exibição especial de Harry Potter

Os fãs de carteirinha de Harry Potter têm muito o que comemorar.

Isso porque o icônico personagem estará de volta às telonas em uma versão inédita de um dos filmes mais famosos da franquia que marcou gerações da cultura pop: “Harry Potter e a Pedra Filosofal”.

Em comemoração aos 20 anos do lançamento original, em 2001, a produção será relançada em uma sessão única Brasil afora.

Disponível apenas no dia 21 de novembro, o estúdio responsável preparou uma versão em 3D – modalidade que foi se popularizar quase uma década depois da estreia original.

Ou seja, além do sentimento de nostalgia, os fãs terão a oportunidade de ver Hogwarts, pela primeira vez, dentro da profundidade do formato tridimensional.

Os cinemas de Goiânia e Anápolis não estão de fora desse evento especial e a pré-venda dos ingressos já está, inclusive, disponível.

Mas é bom correr que muita gente já está pedindo a abertura de novas sessões, por conta da enorme procura e demanda.

Confira, a seguir, a lista com as unidades de ambos os municípios que estão com a venda antecipada disponível:

Anápolis

Cinemais – Brasil Park Shopping

Cineprime – Anashopping

Goiânia

Cinemark – Flamboyant Shopping

Kinoplex – Goiânia Shopping

Cine Ritz