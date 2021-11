De soldado a humorista em ascensão no Brasil: conheça a história de superação de Lucio Sincero

Mais de 2,6 milhões de seguidores no TikTok e outros 320 mil apenas no Instagram.

Olhando estritamente para os números, alguém poderia até pensar que se trata da população total de algum lugar.

O estado de Alagoas, por exemplo, acumula pouco mais de 3,3 milhões de pessoas dentro do território. Mas não, toda essa gente está reunida em um lugar muito mais específico: as redes sociais de um morador de Anápolis.

O jovem Lucio Vitalino Junior, de 28 anos, nasceu no Rio de Janeiro – onde cresceu e morou por 17 anos até, por fim, chegar ao município goiano.

E foi por aqui que ele se tornou conhecido por um nome bem diferente daquele registrado na carteira de identidade: o famoso humorista Lucio Sincero.

Em entrevista ao Portal 6, ele ressaltou que o caminho até esse desfecho de sucesso passou por muitos obstáculos.

“Fui criado ali na comunidade de Campo Grande, no Rio. Meu pai sempre trabalhou como motorista de caminhão e minha mãe como costureira, e a gente vivia uma vidinha sofrida por ali”, relembrou.

Apesar de não ter muitos luxos, o comediante fez questão de destacar que a infância foi muito bem vivida, com boas amizades, brincadeiras e sem nunca faltar o que realmente precisava. Desde essa época, a veia da comédia já pulsava intensamente dentro dele.

“Desde molequinho, sempre fui o palhaço da turma, né? [risos] Sempre gostei de gravar, brincar e imitar os outros”, contou.

A profissionalização no ramo, por outro lado, demorou um pouco para acontecer. Lucio atuou como soldado na Base Aérea e até mesmo como secretário de alguns médicos da cidade.

Todavia, chegou um ponto que aquela velha conexão com o humor veio bater na porta. E ele decidiu atender.

Reconhecimento na internet

Os vídeos com brincadeiras e imitações começaram a ganhar repercussão ainda nos tempos áureos de Facebook, mas com a recente popularização do Instagram e, principalmente, o TikTok, o trabalho de Lucio ganhou uma repercussão nunca antes vista pelo artista.

“Hoje, graças a Deus, posso dizer que consegui ter um reconhecimento e fazer meu nome. Tenho também uma produtora que gerencia outros artistas. É um momento muito bom!”, agradeceu.

Mas não para por aí. Com a volta dos shows e grandes espetáculos, o humorista já pensa em retomar os projetos de stand-up ao vivo e até mesmo estrear um talk-show, conversando com algumas das maiores personalidades do país.

Na entrevista, Lucio deu até uma dica para aqueles que sonham em seguir carreira na área do humor e criação de conteúdo.

“Pode parecer clichê, mas não desistam. Não olhem para um lado ou para outro, olhem sempre para frente, com convicção. O segredo é acreditar no que você está fazendo”, aconselhou.