Como comprar na Shopee: passo a Passo

Você com certeza já deve ter ouvido falar na Shopee! Primeiramente, a Shopee é uma plataforma de e-commerce que funciona como marketplace. Além disso, faz o intermédio entre vendedores e consumidores. Assim, concorrente de outras grandes empresas, como Aliexpress e Wish, o serviço conta com um grande catálogo de produtos que podem ser acessados pelo site oficial ou através dos aplicativos para celular. Confira a seguir como comprar na Shopee. Vem com a gente!

Como comprar na Shopee por aplicativo:

1. Primeiro, abra o aplicativo Shopee;

2. Em seguida, se não tiver, faça o cadastro e confirme no e-mail recebido na conta informada;

3. Busque pelo seu produto ao navegar por categorias ou clique na lupa;

4. Clique no produto selecionado;

5. Você terá duas opções: “Falar com o vendedor”, no canto inferior esquerdo e “Comprar agora”, no canto inferior direito;

6. Ao clicar em “Comprar agora”, você poderá escolher as variações, como cor ou tamanho, se houver;

7. Se optar por conversar com o vendedor, você terá de fazer uma oferta, indicando o valor e quantidade. Se o comprador aceitar, seu produto será adicionado ao carrinho de compras;

8. Escolha a opção de envio e deixe uma mensagem ao vendedor, se necessário;

9. Por fim, Selecione o método de pagamento e confirme.

Como comprar na Shopee pelo site:

1. Em primeiro lugar, acesse o site oficial;

2. Se não tiver, faça o cadastro e confirme no e-mail recebido na conta informada;

3. Em seguida, aa barra de buscas, na parte superior, pesquise pelo produto desejado;

4. Enquanto isso, ao clicar no produto, como no aplicativo, você tem opção de fazer uma oferta ao vendedor ou clicar em “comprar agora”

5. Com isso, quando o produto no carrinho, verifique as opções de entrega e clique em “continuar”;

6. Logo, selecione o método de pagamento e confirme.