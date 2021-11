Conheça o Lady Driver, app de transporte só para mulheres que estreará em breve em Goiânia

Já ouviu falar do Lady Driver? É um aplicativo de mobilidade destinado exclusivamente para o público feminino – tanto motoristas quanto passageiras. A novidade é que ele está muito próximo de chegar à Goiânia.

Ao Portal 6, a empresária Stephâne Sousa, explica o que falta para o iniciativa começar a circular pela capital.

“Nós precisamos simplesmente unir maior número de motoristas para começarmos a atividade. Hoje, sem nenhum esforço, já temos 4 mil passageiras cadastradas no nosso aplicativo”, comemora.

A projeção é de que o sistema comece a operar no primeiro trimestre de 2022. E ela manda a dica: quem quiser fazer parte do grupo de motoristas, basta entrar no site ladydriver.com.br e fazer o cadastro com as devidas documentações.

Questionada em relação às recentes reclamações sobre transportes por aplicativos concorrentes – como o alto preço do combustível e cancelamentos consecutivos de corrida – ela defende que a dinâmica do Lady Driver é diferente.

“Nós teremos um preço competitivo, mas a diferença é que a motorista começa a ser remunerada assim que ela aceita a corrida”, explica.

Carro-chefe

Outro diferencial apontado é o agendamento. Ela explica que as passageiras vão poder deixar agendado horários e trajetos que possuem hábito de fazer com frequência.

“Se torna uma espécie de motorista particular, só que por aplicativo”, diz,