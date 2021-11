Homem leva susto ao descobrir que cobra ‘tomou posse’ do banheiro da casa de férias da família

Imagine só, decidir tirar uns dias de férias com a família e se deparar com uma serpente dentro do vaso sanitário da casa de descanso?

O dono da propriedade, de 36 anos, foi o ‘sortudo’ que encontrou o réptil, minutos depois de iniciar a faxina no banheiro.

É que a casa, localizada em Santa Catarina, passa grande parte do ano desocupada, sendo utilizada pelos parentes apenas em feriados prolongados.

A serpente encontrada se tratava de uma cobra cipó, de aproximadamente um metro de comprimento.

Essa espécie não é venenosa, no entanto, possuem um comportamento agressivo ao se sentirem ameaçadas.

Em entrevista ao G1, o homem contou que decidiu por conta própria retirar o animal e devolver de volta à natureza.

“A gente sabe que elas [cobras] só atacam se forem atacadas e que são controladoras de pragas, por isso não quis matar”, disse.

O cardápio deste animal varia em pequenos mamíferos, aves e anfíbios e são indispensáveis na cadeia alimentar.