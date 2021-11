Polícia Federal pede a prisão do Padre Robson, acusado de desviar milhões de fiéis

Suspeito de lavagem de dinheiro, o Padre Robson de Oliveira está novamente na mira da Justiça. Isso porque a Polícia Federal (PF) enviou para o Superior Tribunal de Justiça (STJ) um pedido de prisão contra o religioso.

De acordo com a Coluna do Mazzini, da IstoÉ, o requerimento está nas mãos do ministro-relator Benedito Gonçalves, que irá decidir entre acolher ou não a solicitação da PF.

Advogado do Padre Robson, Cleber Lopes informou ao jornalista Leandro Mazzini que já fez uma contra-representação no STJ para questionar o pedido, entretanto ainda não pediu o habeas corpus para o cliente.

Robson é acusado de desviar milhões de reais doados por fiéis e que deveriam servir a construção da nova sede do Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade.