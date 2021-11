OVG divulga o que estudantes de Goiás que precisam de bolsas em faculdade tem de fazer

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) anunciou as etapas a serem seguidas por concluintes do ensino médio de baixa renda que desejam ingressar em faculdade particular em 2022 com bolsas de estudos.

Através do Programa Universitário do Bem (ProBem), o governador Ronaldo Caiado (DEM) explicou que o Estado visa acolher os interessados em situações de vulnerabilidade.

“O programa beneficia estudantes desde o primeiro semestre de aulas na faculdade, ajudando quem realmente precisa”, destacou.

Para concorrer à bolsa, o primeiro passo é estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até o dia 30 de novembro.

Ao final do processo seletivo, o aluno deverá estar matriculado em uma Instituição de Ensino Superior (IES) que compactue com o programa.

A seleção dos bolsistas analisará criteriosamente a condição de vida da família, levando em consideração não apenas a renda. Haverá ainda, a averiguação da qualidade da moradia e dificuldade de acesso à educação.

Para mais informações, acesse o site www.ovg.org.br, contate (62) 3201-9351 ou fale pelo Whatsapp (62) 99641-6090