Receita de Bolo Gelado de Prestígio: aprenda você mesmo a fazer esta delícia

Se você é fã número 1 de coco e não consegue resistir quando combinado com chocolate, você está no lugar certo! Hoje iremos te apresentar uma receita de bolo gelado de prestígio, muito saboroso. Vem com a gente e bota a mão na massa!

Receita de Bolo Gelado de Prestígio:

Você vai precisar:

Para o bolo:

3 ovos

1 xícara de chá de leite

½ xícara de chá de óleo ou 3 colheres de sopa de margarina

2 xícaras de chá de chocolate em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo peneirada

1 pitada de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de fermento em pó

Para o recheio:

1 lata de leite condensado

1 caixinha de creme de leite

2 pacotes de coco ralado

Para a cobertura:

1 lata de leite condensado

2 caixinhas de creme de leite

4 colheres de sopa de chocolate em pó

Modo de preparo:

Primeiro, no liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo ou a margarina e o chocolate, até obter uma mistura homogênea. Depois disso, acrescente a farinha de trigo e bata rapidamente, só para misturar.

Em seguida, adicione o bicarbonato de sódio e o fermento em pó e misture com uma colher. Depois, despeje a massa em uma forma de 40cm x 20cm, untada e enfarinhada.

Por fim, leve para assar em forno preaquecido a 230ºC por cerca de 35 minutos. Retire do forno e espere esfriar completamente.

Recheio:

Basicamente, em uma panela, coloque todos os ingredientes do recheio. Assim, ao fogo baixo, mexer sem parar até desgrudar do fundo da panela (ponto de brigadeiro). Logo, retire do fogo, transfira para uma tigela e espere esfriar completamente antes de empregar no bolo.

Cobertura:

Em resumo, em uma tigela de vidro, misture todos os ingredientes da cobertura. A seguir, leve ao microondas, em 3 tempos de 3 minutos, totalizando 9 minutos. Assim, a cada 3 minutos, retire a tigela do microondas e misture.

Ao fim dos 9 minutos, retire a tigela do microondas e espere esfriar.

Montagem:

Primeiramente, desenforme e corte o bolo em duas fatias iguais. Depois, volte uma fatia à forma em que ele foi assado e molhe com leite. Enquanto isso, acrescente o recheio de beijinho às colheradas e espalhe bem.

Por fim, cubra com a outra fatia de bolo, molhe com o leite, despeje a cobertura sobre o bolo e cubra com chocolate granulado a gosto.

Dica: Leve à geladeira por, no mínimo, 2 horas antes de servir.

