Receita de Rosca de Trança: simples de fazer em casa e muito deliciosa

E se dissermos que hoje sairemos do convencional com uma receita pra lá de deliciosa de uma Rosca de Trança! Se você quer sentir o gostinho de padaria do interior, coloque as mãos na massa e veja essa receita de Rosca de Trança. Vamos lá!

Receita de Rosca de Trança:

Você vai precisar:

1 copo de óleo (americano)

2 copos de leite (americano)

1 copo de água (americano)

2 ovos

1 pitada de sal

7 colheres de açúcar

2 colheres bem cheia de fermento biológico

Erva doce opcional

Farinha até dar o ponto (mais ou menos 1 kg e meio)

Cobertura:

Calda rala de açúcar ou

1 lata de leite condensado

Coco ralado

Modo de Preparo:

Primeiro, coloque todos os ingredientes no liquidificador e depois de bem batido coloque numa bacia e acrescente a farinha aos poucos. Em seguida, amasse bem e misture se quiser a erva doce. Agora, faça as tranças e deixe descansar na assadeira até dobrar o volume. Por fim, asse em forno moderado até dourar. Depois de assada fure as tranças e cubra com o leite condensado ou a calda e salpique coco ralado.

Dica: Se quiser rechear as tranças com goiabada fica uma delícia!

