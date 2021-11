Vamos ser sinceros, quem se preocupa com a saúde da língua? Bom, por mais que deixemos ela em escanteio, a língua pode ser uma das partes do corpo que indica problemas de saúde de forma mais confiável do que um mal-estar geral. Hoje, vamos te mostrar sinais na língua que podem significar muita coisa!

Primeiramente, uma língua saudável é fácil de identificar. Basicamente, você tem que saber como sua língua fica normalmente: rosada, com pequenas variações de tonalidade, com pequenos nódulos, as papilas, na parte superior e inferior.

5 sinais na língua que podem ser resultados de doenças:

1. Branco

Antes de tudo, se a cor da sua língua ficar mais branca ou se aparecerem linhas dessa cor, pode haver alguns problemas médicos por trás disso. No geral, se linhas brancas com um padrão curvo aparecerem em sua língua, quase como renda, é uma condição bucal muito inócua que geralmente desaparece por conta própria, conhecida como líquen plano oral.

Em contrapartida, essa branquidão pode significar o desenvolvimento de câncer. Por exemplo, a candidíase oral ou leucoplasia.

2. Vermelho

Em seguida, se sua língua estiver muito vermelha, isso pode significar uma das manifestações da deficiência de vitamina B. Assim, quando o corpo carece de ácido fólico (vitamina B9) e cobalamina ( vitamina B12 ), a língua pode ficar muito vermelha, mas pode voltar ao normal se for suplementada corretamente

3. Preto e peludo

Enquanto isso, por mais estranho e preocupante que possa parecer, esta não é uma das condições mais preocupantes, já que a superprodução de bactérias é a principal causa. Além disso, diz-se que parece peludo, mas este é um efeito visual do aumento do número de papilas.

Logo, esse aumento de bactérias pode ocorrer devido à má higiene bucal. Demais, pode ocorrer em pessoas com diabetes ou pelo consumo de antibióticos em pessoas que estão fazendo quimioterapia.

4. Amarelo

A seguir, o amarelecimento da língua pode surgir devido ao aumento da quantidade de bactérias. Em suma, por mascar ou fumar tabaco, e também ocorre em algumas pessoas com psoríase ou deficiência de vitaminas.

5. Saliente

Por fim, os caroços e a dor podem aparecer se você morder a língua (em alguns casos, podem ser necessários pontos) ou se você a queimou em algo quente. Além disso, essas mudanças também foram registradas em usuários de tabaco. Mas principalmente, úlceras e caroços podem ser um sinal de câncer de língua, uma das doenças da cavidade oral que deve ser consultada com antecedência para evitar problemas.

