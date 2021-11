Flagrou o namorado com a vizinha no estádio e ambas entraram em luta corporal

Viralizou na internet um vídeo de duas mulheres em um verdadeiro combate dentro de um estádio, situado na República Dominicana, após uma partida de beisebol.

O motivo? É que uma delas flagrou a cena do marido com a outra, que na verdade, se tratava da vizinha do casal.

Nas imagens é possível ver vários homens próximos e, alguns deles, até se esforçaram para separar a violência, mas sem sucesso.

Em um dos momentos, uma das envolvidas ainda morde a cabeça da vizinha, depois de dar socos e puxões de cabelo.

Os seguranças do local precisaram ser acionados e conseguiram expulsar os envolvidos para fora após o tumulto.