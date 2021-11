Bancária vítima de racismo em estabelecimento de Anápolis vai entrar com ação na Justiça

Vítima do caso de racismo que chocou Anápolis, a bancária Raphaella Ribeiro, de 24 anos, pretende buscar novas medidas para que o episódio não fique impune.

Nesta segunda-feira (22), a jovem contou ao Portal 6 que está amparada por advogados e a expectativa é, além da investigação da polícia, também entrar com uma ação na Justiça para pedir reparação dos danos sofridos.

Segundo Raphaella, desde o acontecimento, ela não chegou a ser procurada por nenhum familiar e nem por Idete Sgorla Fagundes, de 63 anos, para receber qualquer pedido de desculpa, mas que tudo teria voltado à normalidade no estabelecimento onde a situação aconteceu.

A suspeita chegou a ser detida no início da madrugada do sábado (20) e pagou R$ 5 mil para responder pelo processo fora das dependências do Centro de Inserção Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública da cidade.

“Ela pagou a fiança e colocou o estabelecimento para funcionar no mesmo dia. Pessoas passaram na porta para ver e me disseram que estava funcionando e ela mesma estava atendendo. Ninguém me procurou para pedir desculpa hora nenhuma. Inclusive, no momento que estávamos na delegacia, tinha um filho, tinha uma nora, e ninguém em momento nenhum falou comigo”, contou a vítima.

Em tempo

Por volta das 23h40 da sexta-feira (19), às vésperas do Dia da Consciência Negra, Raphaella esteve no Empório do Gaúcho, na Avenida Brasil Sul, apenas para comprar um salaminho. Toda a confusão teria começado logo que a cliente pegou o alimento e viu que ele estava com a data de validade ultrapassada.

“Lá tinha grades, então não tinha como pegar o produto. Ela passou o meu cartão e quando foi colocar na sacola, eu vi que estava estranho. Quando falei que estava vencido, ela já tomou da minha mão”, relatou.

“Quando eu comecei a filmar, ela se exaltou. No vídeo mostra ela tomando o produto de mim. E foi quando começou a me xingar. Já saí de lá abalada, chorando. Fiz o Boletim de Ocorrência e, na hora que cheguei na delegacia, o pessoal da Polícia Civil já foi até lá. Ela continuou me xingando na frente deles”, acrescentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Nas imagens feitas pela vítima, é possível ver Idete aos berros. Ela diz para Raphaella sair dali, a xinga de “satanás” e afirma que ela é “assim” por causa “da cor”, ou seja, negra.

A suspeita, que até então não tinha outras passagens, responderá criminalmente por Injúria Racial.