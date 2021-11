Enquanto não houver uma prisão exemplar, Anápolis não vai parar de virar notícia por casos de racismo

Os seguidos casos de racismo ocorridos em Anápolis tem chamado atenção da mídia e ocupado os noticiários a nível regional e até nacional. É lamentável que nossa cidade vire notícia com temáticas não negativas.

Dois caminhos se entrelaçam no combate ao racismo, a construção de uma política educacional que potencialize as pautas étnico raciais e também o cerco aos casos com médias jurídicas exemplares de punição.

O racismo é estrutural em nossa sociedade pois reflete séculos de funcionamento desigual desde a escravização da população africana até a ausência de políticas públicas efetivas na sociedade contemporânea.

Os casos midiáticos nos mostram que ainda precisamos avançar no que tange a uma sociedade pautada pelo respeito e cidadania. Uma prisão exemplar vai mostrar que respeito é bom e preserva a liberdade.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.

