Nutricionista e marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady se pronunciou pela primeira vez após os boatos de que ele teria apagado fotos com a cantora de sua rede social e de que seu casamento estaria em crise.

Durante uma live, ele explicou que de fato tirou algumas imagens do Instagram, mas o motivo foi uma readaptação. Com a artista ele tem as gêmeas Helena e Marina, 3, e Marcelo, 12.

“Já vou logo começar a live adiantando esse assunto, que foi fofoca pura. Não teve nada com meu casamento. Não sei de onde surgiu essa história. Alguma semente do mal viu quando eu estava recomeçando meu Instagram e soltou isso”, disse.

A nova identidade visual ao Instagram se deve a uma coleção de camisetas que ele está lançando. “O que era para ser uma surpresa, uma coisa legal com as camisetas, virou esse reboliço. Está tudo em paz com a minha família”, emendou.

No dia 19 de novembro, o nome de Ivete Sangalo se tornou bastante buscado na internet e nas mídias sociais. Tudo por causa de um possível término com o nutricionista Daniel Cady, com quem é casada desde 2011.

Procurada, Ivete, por meio de sua assessoria, disse que não falaria sobre vida pessoal. Mas as especulações começaram depois de supostamente Cady excluir algumas imagens de sua rede social que incluíam a cantora.

Fãs começaram a perceber que a última imagem de ambos juntos no Instagram do nutricionista era de 2018, ano em que as gêmeas nasceram.